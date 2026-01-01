قال محافظ حضرموت سالم الخنبشي، إن تحركات قوات المجلس الانتقالي المحسوبة على دولة الإمارات كانت تهدف للاستيلاء على المحافظة.

وأضاف الخنبشي، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الخميس، أنه لا مبرر لتحركات قوات الانتقالي الأحادية وما زالت موجودة في وادي حضرموت.

ونفى محافظ حضرموت، الأخبار المتداولة بشأن دمج قوات درع الوطن مع قوات الانتقالي، لافتًا إلى أن قوات درع الوطن لا تزال في مواقعها.

وأكد محافظ حضرموت، أن قوات الانتقالي استولت على مطار المكلا وتواصل التحشيد، قائلا: "أن قوات الانتقالي لا تستجيب لدعوات عدم التصعيد وجهود التهدئة".

وأشار سالم الخنبشي، إلى أن قوات الانتقالي لم يستجب للمهلة الزمنية لسحب قواته، مشددًاعلى أن قوات "درع الوطن" و"النخبة الحضرمية" جاهزين لاستلام كل المواقع.

ووجه محافظ حضرموت، نداء لأبناء المحافظة بترك الوحدات التي تشكل ضررا على اليمن.

وشدد محافظ حضرموت، على ضرورة انسحاب قوات "الانتقالي" والعودة من حيث أتوا، مؤكدًا أن السلطات الحكومية رصدت الانتهاكات التي ارتكبت بالمحافظة.

اقرأ أيضًا:

اليمن.. تضارب في التصريحات حول خروج الانتقالي الجنوبي من حضرموت