قوات المجلس الانتقالي تقتحم مطار الريان بحضرموت وتنهب محتوياته

أفاد التلفزيون الحكومي اليمني، أن مليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قامت باقتحام مطار الريان بمحافظة حضرموت ونهبت محتوياته.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية، نفى مصدر حكومي صدور توجيهات حكومية بإغلاق مطار عدن الدولي أمام الرحلات الجوية.

وحمل المصدر الحكومي اليمني، المجلس الانتقالي مسؤولية أي تبعات ناتجة عن توجيهات وزير النقل التابع له بإغلاق مطار عدن أمام الرحلات الجوية.

ومن جانبها، اتهمت وزارة النقل اليمنية المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس، السعودية بإخضاع رحلات جوية خارجية على المرور عبر مطار جدة للتفتيش.

واستنكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، الإجراءات الجديدة المفاجئة التي اتخذتها السعودية عبر إصدار المذكرة التي وصلت لهم اليوم من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف العربي، والتي تنص على إخضاع جميع الرحلات الجوية الخارجية بالمرور عبر مطار جدة للتفتيش