صنعاء (د ب أ)

اتهمت وزارة النقل اليمنية المحسوبة على المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الخميس، السلطات السعودية بإخضاع رحلات جوية خارجية على المرور عبر مطار جدة للتفتيش.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تستغرب وتستنكر الإجراءات الجديدة المفاجئة التي اتخذها الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر إصدار المذكرة التي وصلتنا اليوم الخميس، من خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية في التحالف العربي، والتي تنص على إخضاع جميع الرحلات الجوية الخارجية بالمرور عبر مطار جدة للتفتيش، ومن جدة إلى بقية البلدان والعودة بنفس الآلية عبر مطار جدة".

وأضافت الوزارة أنه بعد التواصل مع مكتبنا في الرياض، وبدوره تواصل مع خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية واستلام مذكرة معدلة صادرة عن الخلية على أساس الاستمرار بالآلية السابقة المتعارف عليها عدا الرحلات المتجهة والقادمة من مطارات الإمارات (دبي - أبوظبي).

وأشارت الوزارة إلى أنه نظراً لكثافة الرحلات إلى تلك المطارات والتي تقدر بواقع خمس رحلات أسبوعياً، فإن معاناة اليمنيين ستظل قائمة من جراء تلك الإجراءات، لما في ذلك من آثار كبيرة على أسعار التذاكر وزمن الرحلات وعلى طواقم الطائرات، والمعاناة الإنسانية للمسافرين والمرضى وكبار السن، خاصة أنها وجهة معظم المسافرين والأسر والعائلات للعلاج الخارجي.

واعتبرت الوزارة أن ذلك الإجراء يتنافى تماماً مع القوانين الدولية وقوانين المنظمة الدولية للطيران المدني، التي تسعى إلى تسهيل حركة النقل الجوي بين دول العالم خدمة للبشرية والاقتصاد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطالبت الوزارة بعدم ممارسة الحصار الجوي على الشعب اليمني، والتراجع عن تلك الإجراءات واستمرار الآليات السابقة والساري تنفيذها منذ سنوات، وذلك خدمة الشعب اليمني في جميع المناطق المحررة وغير المحررة وتجسيداً أواصر علاقات الشراكة مع السعودية.

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن من السلطات السعودية بشأن هذا الأمر.