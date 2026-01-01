أوكرانيا تشكر ألمانيا بعد نشر منظومتي باتريوت إضافيتين

كييف- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تسلمت منظومتين إضافيتين للدفاع الجوي من طراز باتريوت، وذلك للمساعدة في التصدي للهجمات الروسية، مشيدة بدور ألمانيا في تسهيل عملية التسليم.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، دينيس شميهال، إنه تم نشر المنظومتين بالفعل لحماية المدن الأوكرانية والبنية التحتية الحيوية، "بفضل الاتفاقات الأخيرة مع الحكومة الألمانية".

وتعد منظومات الصواريخ أرض-جو الأمريكية الصنع من طراز باتريوت الخيار الأمثل لأوكرانيا للدفاع ضد الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الروسية.

ومنذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، تسلمت كييف عددا من منظومات باتريوت من حلفائها الغربيين.

وزودت ألمانيا أوكرانيا بثلاثة منظومات كاملة. وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية البدء في التسليم التدريجي لمكونات منظومتي باتريوت إضافيتين، فيما أعلنت النرويج مساهمتها في تمويل الصفقة.

وفي المقابل، ستحصل ألمانيا على الجيل الأحدث من منظومات باتريوت من الولايات المتحدة.