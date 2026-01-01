إعلان

حماس عن سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي: خطوة تهويدية تستهدف المسجد

كتب : محمود الطوخي

02:23 م 01/01/2026

الحرم الإبراهيمي

انتقدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل، ونقلها إلى "الإدارة المدنية الاحتلالية" في الضفة الغربية.

واعتبرت حماس، القرار خطوة تهويدية خطيرة تستهدف من خلالها حكومة الاحتلال هوية المسجد والهوية العربية والإسلامية لمدينة الخليل وحق الشعب الفلسطيني والمسلمين فيه، مؤكدة أنه امتداد لمحاولات الاحتلال المحمومة لفرض السيطرة على الأرض والمقدسات في عموم الضفة المحتلة والقدس.

وأشارت حماس، إلى أن القرار يمثل تحديا صارخا لقرارات منظمة "اليونسكو" التي أدرجت الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

وطالبت حماس، المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وكافة المؤسسات الحقوقية والمنظمات الأممية وعلى رأسها "اليونسكو"، بالتحرك لوقف اعتداءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتصدي لمشاريع التهويد والسيطرة الخطيرة التي تواجه المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.

وشددت حماس، على أن سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها الاحتلال لن تغير من الحقيقة التاريخية والقانونية شيئا؛ فالحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص، ومدينة الخليل كانت وستبقى مدينة فلسطينية عربية بامتياز، وإن "شعبنا الفلسطيني سيواجه هذه المخططات بكل ثبات وصمود".

الحرم الإبراهيمي سحب صلاحيات إدارة الحرم الإبراهيمي حركة حماس

