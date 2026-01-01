إعلان

السلطات الإيرانية تعلن مقتل عنصر في الحرس الثوري الإيراني خلال المظاهرات

كتب : مصراوي

09:58 ص 01/01/2026

احتجاجات في إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دبي- (أ ب)

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، مقتل عنصر متطوع في الحرس الثوري الإيراني، في محافظة لورستان غرب البلاد، خلال المظاهرات الآخذة في الاتساع ،و التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مسجلة بذلك أول حالة وفاة في صفوف قوات الأمن.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية وقد يشير مقتل المتطوع البالغ من العمر 21 عاما، وهو من عناصر قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، ليلة الأربعاء، إلى بداية رد أكثر صرامة من جانب النظام الإيراني على المظاهرات، التي تراجعت حدتها في العاصمة طهران لكنها امتدت إلى محافظات أخرى.الإيرانية (إرنا) نبأ مقتل عنصر الحرس الثوري، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وحملت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، والتي يعتقد أنها قريبة من الباسيج، المتظاهرين المسؤولية المباشرة عن مقتله، نقلا عن تصريحات نائب محافظ لورستان، سعيد بورعلي.

وقال نائب محافظ لورستان إن عنصر الحرس الثوري "استشهد على أيدي مثيري الشغب خلال الاحتجاجات في هذه المدينة دفاعا عن النظام العام"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وأضاف بورعلي أن 13 آخرين من عناصر قوات الباسيج والشرطة أصيبوا بجروح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتجاجات إيران إيران الاحتجاجات في إيران

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026