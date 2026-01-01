دبي- (أ ب)

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، مقتل عنصر متطوع في الحرس الثوري الإيراني، في محافظة لورستان غرب البلاد، خلال المظاهرات الآخذة في الاتساع ،و التي اندلعت احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مسجلة بذلك أول حالة وفاة في صفوف قوات الأمن.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية وقد يشير مقتل المتطوع البالغ من العمر 21 عاما، وهو من عناصر قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري، ليلة الأربعاء، إلى بداية رد أكثر صرامة من جانب النظام الإيراني على المظاهرات، التي تراجعت حدتها في العاصمة طهران لكنها امتدت إلى محافظات أخرى.الإيرانية (إرنا) نبأ مقتل عنصر الحرس الثوري، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وحملت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"، والتي يعتقد أنها قريبة من الباسيج، المتظاهرين المسؤولية المباشرة عن مقتله، نقلا عن تصريحات نائب محافظ لورستان، سعيد بورعلي.

وقال نائب محافظ لورستان إن عنصر الحرس الثوري "استشهد على أيدي مثيري الشغب خلال الاحتجاجات في هذه المدينة دفاعا عن النظام العام"، بحسب ما أوردته الوكالة.

وأضاف بورعلي أن 13 آخرين من عناصر قوات الباسيج والشرطة أصيبوا بجروح.