الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

كتب : مصراوي

07:21 ص 01/01/2026

وزارة الدفاع الروسية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط 168 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

ويستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وزارة الدفاع الروسية روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية إسقاط مسيرات أوكرانية

