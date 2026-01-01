

وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الخميس، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، حضر احتفالات رأس السنة الجديدة في بيونجيانج، التي شهدت إطلاق الألعاب النارية وترديد الأغاني الوطنية وعرضا للتايكوندو.

وأشاد كيم في كلمته بجهود الشعب الكوري الشمالي التي أدت إلى نجاحات وتغييرات هائلة في عام 2025، ودعا إلى الوحدة.

ومن المتوقع أن تعقد كوريا الشمالية المؤتمر التاسع لحزب العمال الحاكم قريبا، والذي سيضع خطط البلاد للسنوات الخمس المقبلة في مختلف المجالات مثل البرنامج النووي وتطوير الأسلحة وكذلك الاقتصاد.

وبعث كيم أيضا برسالة تهنئة بالعام الجديد إلى جنود بلاده الذين يقاتلون في صف روسيا في حرب أوكرانيا، واصفا إياهم بأنهم "أعظم قوة ومصدر فخر ودعامة قوية" للبلاد، وقال إنه ينتظر الالتقاء بهم في الوطن.

وخاطب كيم الجنود في ما وصفتهم وكالة الأنباء بوحدات العمليات الخارجية مهنئا إياهم على دفاعهم "البطولي" عن شرف الأمة، وطلب منهم أن يكونوا شجعان، من دون ذكر أوكرانيا.

قال كيم بحسب وكالة الأنباء الرسمية: "بينما تغمر البلاد برمّتها أجواء احتفالية لمناسبة العام الجديد، أشتاق إليكم أكثر من أي وقت مضى، أنتم الذين تقاتلون بشجاعة في ساحات المعارك في الأرض الغريبة"، مضيفا: "بيونج يانج وموسكو تدعمانكم".

وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا المستمر منذ قرابة أربع سنوات.

وبحسب تقديرات كوريا الجنوبية، قتل 600 منهم وأصيب آلاف آخرون بجروح.

ويقول محلّلون، إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.

وأشاد كيم بالجنود لمساهمتهم في تقوية "التحالف الذي لا يقهر" مع روسيا، داعيا إياهم إلى القتال "من أجل الشعب الروسي الشقيق"، وفقا للغد.