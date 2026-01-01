إعلان

ماكرون: سأبذل ما بوسعي لحماية الانتخابات الفرنسية المقبلة من النفوذ الأجنبي

كتب : مصراوي

02:15 ص 01/01/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه سوف يسعى إلى حماية الانتخابات الفرنسية المقررة في 2027 من أي تدخل للنفوذ الخارجي.

جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي بعد أسابيع فقط من تعهد الولايات المتحدة بـ"تنمية المقاومة" داخل أوروبا ضد المسار الحالي للقارة.

قال ماكرون في خطاب متلفز بمناسبة رأس السنة: "سأبذل ما بوسعي لضمان سير الانتخابات الرئاسية بأكثر الطرق سلمية، ولا سيما خلوها من أي تدخل أجنبي".

ويدخل ماكرون عامه الأخير الكامل في منصبه بعد فترتين رئاسيتين متتاليتين، وصرح بأنه سيبقى في منصبه حتى "اللحظة الأخيرة".

وسلط الرئيس الفرنسي في كلمته الضوء على التحديات التي تشمل الحرب، وعدم الاستقرار، وانهيار التحالفات الدولية القديمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد قادة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ووصفهم بالضعفاء، وقال في استراتيجية غير تقليدية للأمن القومي إن التكتل يواجه ما اسماه "محوا حضاريا" بسبب الهجرة الجماعية غير الشرعية والتدهور الاقتصادي الحاد، وفقا لروسيا اليوم.

