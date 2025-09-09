قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق

وكالات

قال وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، إن الجانب الأمريكي أبلغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بعشر دقائق.

وأوضح بن حمد، أن سلاح الجو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات، مؤكدا أن الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها.

وشدد بن حمد، على أن الدوحة لم تدخر وسعا لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، موضحا أنه لا محادثات قائمة الآن بشأن صفقة في ظل الهجوم الإسرائيلي.

وأشار بن حمد، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجب في اتصال هاتفي مع أمير البلاد الهجوم الإسرائيلي، كما أكد أنه لم يكن هناك تنسيق مسبق مع إسرائيل.

وأكد الخارجية القطري، على أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق من خلال الحروب بل بالدبلوماسية.