وكالات

قال مسؤول إسرائيلي، إن الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة التي استهدفت كبار قادة حماس شاركت فيها أكثر من 10 طائرات مقاتلة أطلقت أكثر من 10 ذخيرة.

وأضاف المسؤول، أن الطائرات النفاثة احتاجت للتزود بالوقود في الجو لتنفيذ الضربة بعيدة المدى، وقد ضربت جميعها هدفًا واحدًا في العاصمة القطرية.

وقال مصدران إسرائيليان لشبكة CNN، إن العملية "كانت قيد الإعداد منذ أشهر"، لكن التخطيط لها تسارع في الأسابيع الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إن الغارة استهدفت مبانٍ سكنية يقطنها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.