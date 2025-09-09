وكالات

فقدت وزيرة الصحة السويدية إليزابيث لان، وعيها خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة ستوكهولم.

وكانت لان تحضر مؤتمرا صحفيا لتسلم مهام وزارة الصحة السويدية من وزير الصحة السابق، قبل أن تفقد وعيها أمام الكاميرات وتسقط على الأرض من فوق المنصة. وأظهر مقطع فيديو، إصابة إغماء لان على المنصة وسقوطها على وجهها.

وبعد وقت قصير، عادت لان إلى قاعة الاجتماعات، وأخبرت الصحفيين أنها أُصيبت بالإغماء بسبب انخفاض مستوى السكر في دمها، معلقة بـ"لم يكن يوم ثلاثاء عاديا".

وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وعدد من الوزراء من بين الحضور خلال المؤتمر الصحفي.