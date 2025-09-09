بعد هجوم الدوحة.. ماذا جاء في اتصال ترامب وأمير قطر؟

وكالات

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد الأخير فيه تضامنه مع قطر وإدانته للاعتداء على سيادتها.

وقال الديوان الأميري القطري، إن الرئيس ترامب ثمن جهود أمير قطر ودور الدوحة بالوساطة بوصفها فاعلًا أساسيًا في إحلال السلام.، مشيرًا إلى أن ترامب دعا آل ثاني إلى مواصلة جهود قطر في الوساطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف، أن ترامب شدد على أن قطر حليف استراتيجي موثوق للولايات المتحدة.

ومن جانبه، أكد أمير قطر للرئيس الأمريكي إدانة الدوحة للهجوم "الإجرامي المتهور" باعتباره انتهاكًا لسيادتها وأمنها، وخرقًا واضحا للقانون الدولي.

وحمّل أمير قطر الكيان الإسرائيلي تداعيات الهجوم، وقال آل ثاني لترامب إن الكيان الإسرائيلي يتبنى سياسات عدوانية تهدد أمن واستقرار المنطقة.

كما قال آل ثاني لترامب إن الكيان الإسرائيلي يتبنى سياسات تعرقل جهود التوصل لحلول دبلوماسية، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء تصرفات إسرائيل "المارقة".

كما طالب أمير قطر المجتمع الدولي بمحاسبة المتورطين في ارتكاب هذه التصرفات المارقة، فيما أكد للرئيس الأمريكي أن قطر ستتخذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها والحفاظ على سيادتها.

وأكد أمير دولة قطر للرئيس الأمريكي، أن قطر ستواصل نهجها في الوقوف مع الأشقاء ونصرة القضايا العادلة.