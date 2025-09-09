وكالات

أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر.

وأضاف أن الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة تهدد بمزيد من تصعيد العنف في المنطقة، معربًا عن تضامن الاتحاد الكامل مع سلطات وشعب قطر الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.