إعلان

الاتحاد الأوروبي: الغارة الجوية على الدوحة انتهاك للقانون الدولي وسلامة قطر

10:17 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الاتحاد الأوروبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدان الاتحاد الأوروبي، في بيان اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر.

وأضاف أن الغارة الجوية ضد قادة حماس في الدوحة تهدد بمزيد من تصعيد العنف في المنطقة، معربًا عن تضامن الاتحاد الكامل مع سلطات وشعب قطر الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأوروبي تفجيرات قطر هجوم إسرائيل على قطر قمة النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة