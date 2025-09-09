بعد هجوم الدوحة.. عبد العاطي يدعو لمحاسبة إسرائيل على هذا "الإجرام"

وكالات

أدان وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدًا ضرورة محاسبة إسرائيل "على هذا الإجرام".

وقال عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي بالقاهرة : "نقول لإسرائيل إن هذه الغطرسة لن تحقق لها الأمن والاستقرار".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد وأقسى العبارات العدوان الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر الشقيقة والذي استهدف المكتب السياسى لحركة حماس بالعاصمة القطرية الدوحة، في خرقٍ فاضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واستخفاف بالقواعد والأعراف الدولية. وتؤكّد جمهورية مصر العربية تضامنها الكامل ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا أمام هذا العدوان المشين.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على أن هذا النهج العدواني الإسرائيلي إنما يعكس بوضوح النية الإسرائيلية المبيتة لتدمير كافة فرص تحقيق التهدئة ووقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، والغياب الكامل لأي إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للتحرك في اتجاه السلام والتمادي في العدوان والإمعان في الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي.