أردوغان: أدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمن وطمأنينة قطر الشقيقة

وكالات

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمن وطمأنينة دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا "نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين ودولة قطر حليفتنا وشريكنا الاستراتيجي".

وقال أردوغان، إن هجوم إسرائيل على فريق حركة حماس التفاوضي بقطر يظهر أن حكومة بنيامين نتنياهو المتهورة تهدف إلى تعميق الصراع، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة قطر.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.