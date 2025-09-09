إعلان

أردوغان: أدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمن وطمأنينة قطر الشقيقة

10:01 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

رجب طيب أردوغان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أمن وطمأنينة دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا "نقف بكل إمكاناتنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين ودولة قطر حليفتنا وشريكنا الاستراتيجي".

وقال أردوغان، إن هجوم إسرائيل على فريق حركة حماس التفاوضي بقطر يظهر أن حكومة بنيامين نتنياهو المتهورة تهدف إلى تعميق الصراع، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة قطر.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، نفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رجب طيب اردوغان قمة النار تفجيرات قطر هجوم إسرائيل على قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة