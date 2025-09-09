حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة

وكالات

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قيادتها في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت حماس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة لاغتيال وفدنا المفاوض بالدوحة جريمة وانتهاك للأعراف والقوانين الدولية.

وأضافت "نؤكد فشل العدو في اغتيال الإخوة في الوفد المفاوض، فيما ارتقى عدد من الإخوة الشهداء"، مشددة على أن الجريمة عدوان على سيادة قطر الشقيقة التي تضطلع مع الشقيقة مصر بدور مهم في رعاية الوساطة.

وذكرت الحركة، أن الجريمة تكشف مجددا طبيعة الاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق.

وحملت حماس الإدارة الأمريكية المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة، بسبب دعمها الدائم للعدوان وجرائم الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

ودعت دول العالم، والأمم المتحدة، وكل القوى الحية والضمائر الحرّة، إلى إدانة هذا العدوان الإجرامي على دولة قطر الشقيقة، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وإنصاف شعبنا الفلسطيني، ودعم حقه المشروع في الحرية وتقرير المصير.

ونوهت بأن "محاولة الاغتيال الجبانة لن تغيّر مواقفنا ومطالبنا الواضحة، والمتمثلة في: الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل أسرى حقيقي، وإغاثة شعبنا والاعمار".

وأكدت حماس، أن "هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة حركتنا وقيادتنا، ولن تحيد بنا عن التمسك بحقوق شعبنا الوطنية، وعن مواصلة طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال عن أرضنا، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".