البيت الأبيض: الجيش الأمريكي أبلغ ترامب أن إسرائيل ستهاجم قطر

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك.

وأكدت ليفيت، أن القصف الأحادي على دولة قطر لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة، موضحة في الوقت نفسه أن ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام.

وأشارت ليفيت، إلى أن الرئيس الأمريكي تحدث مع أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء وأكد أنه يريد السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أن ترامب لا يزال يسعى إلى جانب حلفاء واشنطن لتحقيق السلام في المنطقة.

‏وكشفت ليفيت، أن الجيش الأمريكي أبلغ البيت الأبيض أن إسرائيل ستهاجم حماس في الدوحة، مضيفة أن "قصف حماس في قطر الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط في السلام لا يخدم أهدافنا".