إعلان

سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتؤكد تضامنها الكامل معها

08:33 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وأدى لترويع المدنيين الآمنين وتهديد أمن وسلامة السكان".

وأضافت "تعد سوريا هذا الاعتداء انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بالقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت سوريا، خلال بيان خارجيتها، تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصارما تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوريا العدوان الإسرائيلي وزارة الخارجية السورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
قطر: استشهاد عنصر من الأمن الداخلي وإصابة آخرين بالهجوم الإسرائيلي

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة