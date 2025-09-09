سوريا تدين العدوان الإسرائيلي على قطر وتؤكد تضامنها الكامل معها

وكالات

أعربت وزارة الخارجية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت الخارجية السورية في بيان اليوم: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، وأدى لترويع المدنيين الآمنين وتهديد أمن وسلامة السكان".

وأضافت "تعد سوريا هذا الاعتداء انتهاكا سافرا للقانون الدولي ولسيادة دولة قطر الشقيقة وتصعيدًا خطيرًا من شأنه أن يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس استخفاف الاحتلال الإسرائيلي المتكرر بالقوانين والأعراف الدولية".

وأكدت سوريا، خلال بيان خارجيتها، تضامنها الكامل مع دولة قطر قيادة وحكومة وشعبًا، فإنها تشدد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا واضحا وصارما تجاه مثل هذه الممارسات العدوانية التي تهدد السلم الإقليمي والدولي.







