نتنياهو: انتهت حصانة قادة حماس وضربهم قد يؤدي لإنهاء حرب غزة

وكالات

حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، احتفال السفارة الأمريكية بيوم الاستقلال المُقام في القدس المحتلة، وذلك بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي الذي طال الأراضي القطرية.

وألقى نتنياهو خطابًا خلال الاحتفال، قال فيه: "لقد ولت الأيام التي كان يتمتع فيها زعماء الإرهاب بالحصانة من أي نوع"، مضيفًا "لن أسمح بوجود هذا النوع من الحصانة".

وذكر أن إسرائيل تصرفت في هجومها بشكل مستقل تمامًا، وهذا العمل "يمكن أن يفتح الباب لإنهاء الحرب"، زاعمًا أن ضرب قادة حماس قد يؤدي إلى إنهاء حرب غزة.

وقال رئيس حكومة الاحتلال، إنه وجهه الجهات الأمنية بالاستعداد لاستهداف قيادات حماس، مشيرًا إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ مهمة استهداف قادة الحركة "بشكل دقيق".

وتابع: "كانت هناك فرصة عملياتية اليوم للقضاء على قيادة حماس ووجهت تعليمات مع وزير الدفاع (يسرائيل كاتس) لتنفيذها".

وأكد نتنياهو أن إسرائيل في حرب مع حماس لتحرير الأسرى، مضيفًا "قادة حماس احتفلوا بالسابع من أكتوبر في قطر وقد هاجمناهم في المكان نفسه".

وأردف نتنياهو قائلًا: "وافقنا على الأسس التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب".

كما أشار رئيس حكومة الاحتلال إلى إيران، قائلًا: "أزلنا من فوق رؤوسنا تهديد إيران الوجودي لنا".