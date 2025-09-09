إعلان

مجلس التعاون الخليجي: نقف مع أي إجراء تتخذه قطر

08:13 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

مجلس التعاون الخليجي

وكالات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن دول المجلس تتضامن بشكل كامل مع دولة قطر وتقف مع أي إجراء تتخذه.

وأدان مجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات العملية "الدنيئة" التي قامت بها إسرائيل على أراضي قطر.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

مجلس التعاون الخليجي قمة النار تفجيرات قطر هجوم إسرائيل على قطر
