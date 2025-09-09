مسؤول أمريكي: أبلغنا قطر بالهجوم فور تلقّينا معلومات من إسرائيل

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول أمريكي، الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية أبلغت قطر بالهجوم الإسرائيلي فور تلقيها معلومات عنه من تل أبيب.

وذكرت وسائل إعلام عبرية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قطر والولايات المتحدة الأمريكية قبل استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال سهيل الهندي عضو المكتب السياسي لحماس، الثلاثاء، إن القصف الإسرائيلي وقع خلال اجتماع لفريق الحركة المفاوض لبحث المقترح الأمريكي لصفقة الأسرى وإنهاء الحرب.

وأوضح الهندي، أن دماء قيادات حماس مثل دم أي فلسطيني، مؤكدا أن قيادة الحركة نجت من محاولة الاغتيال الجبانة.

وأشار الهندي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن مجموعة شهداء على رأسهم جهاد لبد وهمام خليل الحية ارتقت في القصف الإسرائيلي، موضحا أن الحركة أعطت إشارات إيجابية بشأن المقترح الأمريكي.

وحمّل عضو المكتب السياسي لحماس، الإدارة الأمريكية مسؤولية هذا الاعتداء، مشيرا إلى أن المطلوب من العالم الحر أن يقول كلمته.

وأكد الهندي، أن المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس لن ترفع الراية البيضاء ولن تلقي السلاح وستقاوم المحتل بكل قوة.