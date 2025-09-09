وكالات

علقت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقر قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقالت بيربوك، إن تصعيد اليوم مثير للقلق، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وشدد المسؤولة الأممية على أنه يجب احترام سيادة جميع الدول الأعضاء وسلامة أراضيها، وعلى أنه يجب تكثيف الجهود الدبلوماسية لإحلال هدنة فورية ودائمة في غزة.

وتولت وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك رسميًا منصبها الجديد كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).