كيف نجا قادة حماس من هجوم قمة النار الإسرائيلي وما علاقة إسماعيل هنيّة؟

وكالات

قال مصدر في حركة حماس، الثلاثاء، إن هجوم "قمة النار" الإسرائيلي الذي استهدف قيادات الحركة الفلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة، تركّزت قوته على منزل القيادي خليل الحية في حين كان اجتماع القيادات معقودا في منزل قريب.

وأوضح المصدر في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن المنزل الذي عُقد فيه الاجتماع كان يستخدمه رئيس حركة حماس السابق إسماعيل هنية، لافتا إلى أن المنزل تمت مهاجمته لكن بشكل أقل حدّة من منزل الحية.

وكشف المصدر، أن المنزل الذي اجتمع فيه قادة حماس كان يستضيف اجتماعاتهم الخاصة من آن لآخر، مرجّحا أن يكون موقعه سببا في نجاة معظم قيادات حماس من الهجوم الإسرائيلي.

وذكر المصدر، أن 2 على الأقل من قادة حماس الذين حضروا الاجتماع أُصيبا بالهجوم الإسرائيلي، فيما استشهد نجل خليل الحية ومدير مكتبه.

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، الثلاثاء، إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى استشهاد 6 من كبار قادة حماس.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من حماس، أن قادة الذين ارتقوا في الهجوم الإسرائيلي هم: جهاد لبد أبو بلال مدير مكتب الدكتور خليل الحية، همام الحية أبو همام نجل خليل الحية، إضافة إلى 3 مرافقين هم: عبد الله عبد الواحد أبو خليل، مؤمن حسونة أبو عمر، أحمد عبّد المالك أبو مالك.

وأفادت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مصادر، بأن قادة حماس الذين استهدفهم هجوم "قمة النار" الإسرائيلي في الدوحة، نجوا من الهجوم.

كذلك، أعلن مصدر قيادي في حماس، نجاة الوفد القيادي للحركة في قطر برئاسة خليل الحية.

وقال المصدر، الثلاثاء، إن إسرائيل استهدفت قيادات الحركة في قطر خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي لصفقة الأسرى.

وأكد المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة بغارة إسرائيلية.

وأفادت القناة 13 العبرية بوقوع عدة انفجارات ضخمة في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة بأن العملية في قطر استهدفت شخصيات بارزة من حماس في الخارج.

ونقلت القناة عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "قصفنا قيادة حماس في قطر بما في ذلك خليل الحية وزاهر جبارين، وننتظر نتائج الضربة، مشيرًة إلى أنه من بين المستهدفين أيضًا القيادي خالد مشعل.

‌‏وفي السياق ذاته ذكرت مصادر لقناة "الحدث" أن 5 قيادات من حماس كانت باجتماع الدوحة بينهم خليل الحية وزاهر جبارين وخالد مشعل وغازي الحمد، وكذلك محمد درويش وموسى أبو مرزوق وحسام بدران كانوا باجتماع الدوحة.

وفي السياق ذاته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وأضاف أدرعي: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وأشار أدرعي، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".