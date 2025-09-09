إعلان

بورصة إسرائيل ترتفع لمستوى تاريخي بعد ضربة قطر

06:54 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

بورصة إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي

سجلت بورصة تل أبيب قفزة تاريخية، الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشرا TA-35 وTA-125 إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي قادة المكتب السياسي لحركة حماس أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الجديد بشأن غزة في الدوحة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر قررت تعليق دورها كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة بعد الاستهداف الإسرائيلي.

ويعد القرار تحولًا مهمًا في ملف الوساطة، حيث لعبت قطر خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في المفاوضات المتعلقة بـ التهدئة وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تصدر الدوحة بعد بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل أو خلفيات هذا القرار.

وأفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط ضحايا من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، من بينهم نجله همام خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، وذلك خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مكتب الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت المصادر للتلفزيون العربي، إلى أن الجهات المختصة القطرية تتعامل مع شهداء في موقع الاستهداف، في حين أفادت أنباء عن إصابات في صفوف أفراد من عائلة خليل الحية جراء الهجوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورصة إسرائيل هجوم قمة النار تفجيرات قطر قمة النار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم