بورصة إسرائيل ترتفع لمستوى تاريخي بعد ضربة قطر

القاهرة- مصراوي

سجلت بورصة تل أبيب قفزة تاريخية، الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشرا TA-35 وTA-125 إلى أعلى مستوى لهما على الإطلاق، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي الذي قادة المكتب السياسي لحركة حماس أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الجديد بشأن غزة في الدوحة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن دولة قطر قررت تعليق دورها كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحركة حماس، وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة القطرية الدوحة بعد الاستهداف الإسرائيلي.

ويعد القرار تحولًا مهمًا في ملف الوساطة، حيث لعبت قطر خلال السنوات الماضية دورًا محوريًا في المفاوضات المتعلقة بـ التهدئة وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تصدر الدوحة بعد بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل أو خلفيات هذا القرار.

وأفادت مصادر للتلفزيون العربي بسقوط ضحايا من عائلة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، من بينهم نجله همام خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد، وذلك خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مكتب الحركة في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت المصادر للتلفزيون العربي، إلى أن الجهات المختصة القطرية تتعامل مع شهداء في موقع الاستهداف، في حين أفادت أنباء عن إصابات في صفوف أفراد من عائلة خليل الحية جراء الهجوم.