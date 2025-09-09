"عمل جبان".. العراق يدين القصف الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة

وكالات

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في دولة قطر، واصفة إياه بأنه "عمل جبان وانتهاك للسيادة".

وعبرت الوزارة في بيان عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين "لاعتداء الكيان الإسرائيلي" باستهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وتعده "عملاً جباناً يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة وأراضي دولة قطر الشقيقة"، ويشكل تهديداً لأمنها واستقرارها.

اعتبرت وزارة الخارجية العراقية الحادث "اعتداءً"، مؤكدة أنه يأتي في إطار استمرار سياسة القتل والتهجير الممنهجة التي ينتهجها "كيان الاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بمزيد من التوتر والتصعيد.

وجددت موقف العراق الثابت في الوقوف إلى جانب حكومة وشعب دولة قطر الشقيقة، ودعمها الكامل في مواجهة أي اعتداءات تمس سيادتها أو تهدد أمنها الوطني.

وشددت الخارجية العراقية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد لهذه الممارسات العدوانية.

ونفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وفي المقابل، أكد مصدر قيادي في حماس لقناة "الجزيرة" أن الوفد المفاوض للحركة في الدوحة تعرّض بالفعل للقصف الإسرائيلي أثناء الاجتماع، موضحًا أن النقاش كان يدور حول المبادرة الأمريكية لكن القيادي أكد أيضًا نجاة الوفد بالكامل من محاولة الاغتيال.