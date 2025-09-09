إعلان

بعد الهجوم الإسرائيلي.. تلفزيون قطر يبث تدريبات عسكرية قديمة للجيش

06:12 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

قطر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

بثّ التلفزيون القطري الرسمي، اليوم الثلاثاء، لقطات من تدريبات عسكرية نفذتها وحدات من الجيش القطري، وجاء ذلك بعد وقتٍ قصير من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).





لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش القطري قطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
"قمة النار".. نتنياهو وكاتس يكشفان سبب الهجوم على مقر حماس في قطر

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان