بعد الهجوم الإسرائيلي.. تلفزيون قطر يبث تدريبات عسكرية قديمة للجيش

وكالات

بثّ التلفزيون القطري الرسمي، اليوم الثلاثاء، لقطات من تدريبات عسكرية نفذتها وحدات من الجيش القطري، وجاء ذلك بعد وقتٍ قصير من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

ونفذت إسرائيل، اليوم، هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).









