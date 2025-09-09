إعلان

الجامعة العربية: نقف مع قطر في أي إجراءات تتخذها بعد الهجوم الإسرائيلي

06:04 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

جامعة الدول العربية

background

وكالات

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في بيان، الثلاثاء، الهجوم الذي شنته إسرائيل على بنايات سكنية مدنية في الدوحة عاصمة دولة قطر.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة، مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة بهدف وضع حد لحرب الابادة التي تواصل إسرائيل شنها في غزة.

وأكد أن الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أية إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها.

وشدد المتحدث على أن السلوك الإسرائيلي صار خارجا على كل عرف دولي مستقر، وكل معاني القانون الدولي الثابت بما يحمل المجتمع الدولي مسؤولية مؤكدة في التعامل مع هذه الدولة التي تستهزئ بالقانون ولا تعبأ بأي نتائج لأفعالها المشينة.

جامعة الدول العربية قطر قمة النار تفجيرات قطر
