تركيا تدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر

06:03 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

وكالات

أدانت وزارة الخارجية التركية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن إسرائيل "لا تبحث عن السلام بل تسعى إلى الحرب، وتستخدم الإرهاب كسياسة دولة".

وشددت الخارجية التركية في بيانها على وقوف أنقرة إلى جانب قطر في مواجهة هذا الاعتداء، مجددة رفضها لما وصفته بـ"الممارسات الإسرائيلية العدوانية التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها".

ونفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

ووفقًا للقناة 12 العبرية، فقد استهدفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية لقادة المكتب السياسي لحماس، حيث سُمع دوي نحو 10 انفجارات. وبعد وقت قصير من ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أعلن فيه أنه استهدف "القيادة العليا" لحماس عبر "ضربة دقيقة" في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

تركيا قطر هجوم قمة النار مقر حماس قمة النار تفجيرات قطر
