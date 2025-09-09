ولي العهد السعودي يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر
وكالات
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وأكد سلمان، خلال الاتصال، وقوف المملكة العربية السعودية التام مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة والذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وفقًا لبيان صادر عن وزراة الخارجية السعودية.
كما أكد بن سلمان، أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.
