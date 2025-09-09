إعلان

ولي العهد السعودي يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر

05:57 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

ولي العهد السعودي يجري اتصالًا هاتفيًا بأمير قطر

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وأكد سلمان، خلال الاتصال، وقوف المملكة العربية السعودية التام مع دولة قطر الشقيقة، وإدانتها للهجوم الإسرائيلي السافر على الدوحة والذي يعد عملًا إجراميًا، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وفقًا لبيان صادر عن وزراة الخارجية السعودية.

كما أكد بن سلمان، أن المملكة تضع كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في دولة قطر وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها.

قطر السعودية محمد بن سلمان تميم بن حمد قمة النار تفجيرات قطر
