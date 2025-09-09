إعلان

السعودية تدين الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة وتؤكد تضامنها مع قطر

05:45 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

قطر والسعودية

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم والانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة.

وأكدت المملكة العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية اليوم، تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذرت من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية وخروجه الصارخ على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وطالبت السعودية المجتمع الدولي بإدانة هذا الاعتداء الآثم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

قمة النار تفجيرات قطر السعودية قطر
