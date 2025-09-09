إعلان

إسرائيل تطلق 12 صاروخا على موقع حماس في قطر "فيديو"

05:27 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

مقر حماس في قطر

background

وكالات

أفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت اليوم الثلاثاء، 12 صاروخا على مواقع قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس في الدوحة بقطر.

وأفادت القناة 13 العبرية بوقوع عدة انفجارات ضخمة في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة بأن العملية في قطر استهدفت شخصيات بارزة من حماس في الخارج.

ونقلت القناة عن المسئول الإسرائيلي قوله: "قصفنا قيادة حماس في قطر بما في ذلك خليل الحية وزاهر جبارين، وننتظر نتائج الضربة، مشيرًة إلى أنه من بين المستهدفين أيضًا القيادي خالد مشعل.

وأعلن مصدر قيادي في حماس، نجاة الوفد القيادي للحركة في قطر برئاسة خليل الحية.

وقال المصدر، الثلاثاء، إن إسرائيل استهدفت قيادات الحركة في قطر خلال اجتماعهم لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي لصفقة الأسرى.

وأكد المصدر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة بغارة إسرائيلية

