محلل فلسطيني: غارة قطر أنهت كل شيء ونتنياهو حسم الأمور نهائيا

كتب- محمد جعفر:

قال المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المُهدي مطاوع إن الضربة الإسرائيلية التي وجهت لوفد حماس في الدوحة جاءت بعد خديعة لجمع قادة حماس في مكان واحد من أجل استهدافهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن هناك شيء سيء سيحدث بالتزامن مع إعلانه المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني في تصريحات لـ"مصراوي" أن الاستهداف الآن يأتي بعد انتهاء المهلة التي أعلن عنها ترامب وهي مدة الـ48 ساعة، كما حدث مع إيران، وبمجرد انتهاء المدة أطلقت إسرائيل النيران على حماس.

وتابع: أعتقد أن إطلاق إسرائيل للصواريخ الآن على قادة حماس أنهى كل شيء وأن نتنياهو ذهب إلى حسم الأمور نهائيًا.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن رسميًا، أن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وأضاف أدرعي: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".