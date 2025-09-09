تدين استهداف قطر.. أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على هجوم الدوحة

وكالات

أدان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ بشدة الاعتداء الإسرائيلي الآثم الذي استهدف دولة قطر.

وأكد حسين الشيخ على موقع إكس، أن هذا الاعتداء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وسيادة دولة قطر، ويمثل تهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة.

ولم يتطرق حسين الشيخ في بيانه عن قادة المكتب السياسي لحركة حماس المستهدفين في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

قالت وسائل إعلام عبرية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قطر والولايات المتحدة الأمريكية قبل استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث المقترح الأمريكي الآخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر قيادي في حماس، الثلاثاء، استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة بغارة إسرائيلية.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة"الجزيرة"، أن الاجتماع استُهدف بينما كان يناقش مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وأفادت القناة 13 العبرية بوقوع عدة انفجارات ضخمة في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة بأن العملية في قطر استهدفت شخصيات بارزة من حماس في الخارج.