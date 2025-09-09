إعلام عبري: إسرائيل أبلغت قطر قبل استهداف قادة حماس في الدوحة

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت قطر والولايات المتحدة الأمريكية قبل استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة أثناء اجتماعهم لبحث المقترح الأمريكي الآخير لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق، أكد مصدر قيادي في حماس، الثلاثاء، استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في العاصمة القطرية الدوحة بغارة إسرائيلية.

وأوضح المصدر في تصريحات لقناة"الجزيرة"، أن الاجتماع استُهدف بينما كان يناقش مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

وأفادت القناة 13 العبرية بوقوع عدة انفجارات ضخمة في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد مسؤول إسرائيلي للقناة بأن العملية في قطر استهدفت شخصيات بارزة من حماس في الخارج.

ونقلت القناة عن المسؤول الإسرائيلي قوله: "قصفنا قيادة حماس في قطر بما في ذلك خليل الحية وزاهر جبارين، وننتظر نتائج الضربة، مشيرًة إلى أنه من بين المستهدفين أيضًا القيادي خالد مشعل.