أول تعليق من قطر على استهداف قادة حماس في الدوحة

وكالات

علقت قطر على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقادة المكتب السياسي لحركة حماس المتواجدة في الدوحة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس في الدوحة".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث العبرية، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على قيادات حماس في الدوحة.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة، لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.