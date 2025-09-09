إعلان

أول تعليق من قطر على استهداف قادة حماس في الدوحة

04:39 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية القطرية

وكالات

علقت قطر على استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقادة المكتب السياسي لحركة حماس المتواجدة في الدوحة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: "تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس في الدوحة".

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث العبرية، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على قيادات حماس في الدوحة.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة، لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

استهداف مقر حماس في قطر جيش الإحتلال الإسرائيلي استهداف قادة المكتب السياسي لحركة حماس قطر تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الوفد المفاوض لحركة حماس
