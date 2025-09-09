إعلام عبري: اغتيال رئيس حماس في قطر خليل الحية

وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، الثلاثاء، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطر بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر الحركة في العاصمة الدوحة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن سلاح الجو هاجم قيادة حماس في قطر، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين، موضحا أن الجيش بانتظار نتائج الهجوم.

وأوضح مسؤولون إسرائيليون، أن استهداف مقر الحركة في قطر "عملية انتقامية" ضد قادة حماس في الدوحة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

وأضاف أدرعي: "قادة القيادة الحمساوية الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة حماس على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب هجوم السابع من أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".

وشار أدرعي، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وتابع: "سيواصل جيش الاحتلال والشاباك لحسم حماس المسؤولة عن مجزرة السابع من أكتوبر".

وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قيادات في حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأشارت القناة 12، إلى أن انفجارا واحدا على ما يبدو استهدف مقر حركة حماس في الدوحة، حيث كانت تتواجد قيادات بارزة في الحرة.

وأوضحت القناة العبرية، أن الانفجار وقع في حي كتارا بالدوحة. وأفاد شهود عيان بتصاعد دخان في المنطقة.

وأوضحت القناة العبرية، أنه حتى الآن لم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا.