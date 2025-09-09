إعلان

هيئة البث العبرية: إسرائيل أبلغت أمريكا بالهجوم على قيادات حماس في قطر

04:30 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

استهداف مقر حماس في قطر

القاهرة- مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالهجوم على قيادات حماس في الدوحة.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن سلاح الجو استهدف قبل قليل مقر حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، على حسابه بمنصة "إكس" "عاجل.. جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة، لمناقشة المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

استهداف مقر حماس مقر حماس في قطر هيئة البث العبرية إسرائيل أمريكا الهجوم على قيادات حماس تفجيرات قطر قمة النار
