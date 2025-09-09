روسيا وبيلاروسا تجريان مناورات عسكرية نووية وبولندا تغلق الحدود

وكالات

قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الثلاثاء، إن بلاده ستغلق الحدود مه بيلاروسيا بحلول منتصف ليل الخميس، تزامنا مع تدريبات "زاباد" العسكرية في بيلاروسيا وسط توترات متصاعدة بين مينسك ووارسو.

وأثارت مناورات "زاباد 2025 (الغرب 2025)" العسكرية التي من المقرر إجراؤها في غرب بيلاروسيا وروسيا، مخاوف الدول المجاورة الأعضاء في حلف الناتو مثل ليتوانيا وبولندا ولاتفيا.

وخلال اجتماع حكومي، قال توسك: "يوم الجمعة، تبدأ مناورات روسية بيلاروسية عدوانية للغاية من منظور العقيدة العسكرية، في بيلاروسيا، قرب حدود بولندا".

وأضاف توسك: "لذا، ولأسباب تتعلق بأمننا القومي، سنغلق الحدود مع بيلاروسيا، بما في ذلك معابر السكك الحديدية، تزامنا مع مناورات (زاباد) يوم الخميس عند منتصف الليل".

وتراجعت العلاقات بين بولندا وبيلاروسيا إلى أدنى مستوى منذ بدء الحرب في أوكرانيا عام 2022، إذ أغلقت وارسو معظم معابرها الحدودية مع مينسك، عدا اثنين فقط لا يزالان يعملان.

وأفادت وسائل إعلام بولندية، الخميس الماضي، بأن السلطات البيلاروسية اعتقلت مواطنا بولنديا للاشتباه بتورطه في أعمال تجسس لحيازته مناورات تتعلق بمناورات "زاباد".

وأشار وزير الدفاع البيلاروسي، إلى أن مناورات "زاباد" المقرر انطلاقها يوم الخميس، ستشمل تدريبات على الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية وصاروخ "أوريشنيك" الروسي متوسط المدى.

وبالتزامن مع "زاباد"، سيجري حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدريبات على الجانب الآخر من الحدود.