دمشق - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني اليوم الثلاثاء، أن الاعتداءات الإسرائيلية تهديد مباشر لاستقرار المنطقة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن الشيباني قوله خلال اجتماع اليوم مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك، :"ورثنا من النظام البائد ملفات ثقيلة أبرزها ملفات الأسلحة الكيميائية التي شوهت صورة سوريا عالمياً".

وأضاف أن سوريا الجديدة طوت صفحة المراوغة والإنكار وتعاونت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكدا أن علاقة بلاده مع روسيا عميقة ومرت بمحطات صداقة وتعاون لكن لم يكن التوازن فيها حاضراً، وأي وجود أجنبي على أرضنا يجب أن تكون غايته مساعدة الشعب السوري على بناء مستقبله.

ورحب الشيباني بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة والصحة على أساس عادل وشفاف، مؤكدا أنه "كلما استقرت سوريا انفتحت أمام الجميع آفاق التعاون وكلما ضعفت زادت فرص الفوضى والإرهاب".

وأشار إلى أن "الدعم الروسي الصريح لمسار سوريا الجديد سيكون خطوة في صالح بلدنا والمنطقة بأسرها" ، موضحا أن "دمشق تبحث عن شركاء صادقين، ولنجاح هذه المباحثات هناك رسالة جديدة مفادها بأن سوريا وروسيا قادرتان على بناء علاقات قائمة على السيادة والعدالة والمصلحة المشتركة.

وأفادت الوكالة بـ "اجتماع موسع في قصر تشرين بدمشق ضم عدداً من المسؤولين السوريين برئاسة الوزير الشيباني، ووفداً روسياً رفيع المستوى برئاسة ألكساندر نوفاك".

ووصل وفد روسي برئاسة نوفاك إلى مطار دمشق الدولي للقاء عدد من المسؤولين السوريين وإجراء مباحثات حول الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة.