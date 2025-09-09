الأمم المتحدة: ما يحدث في السودان حرب عالمية تغذيها جهات أجنبية

وكالات

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الثلاثاء، إنها وثقت العديد من الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص تم تهجيرهم قسريا.

وأوضحت البعثة الأممية، أن على طرفي النزاع في السودان التوقف عن استهداف المدنيين، مؤكدة أن على الوسطاء العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في السودان وضمان العدالة.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أن هناك أدلة واضحة على انتهاك حظر تصدير السلاح إلى طرفي النزاع في السودان ويجب على مجلس الأمن الدولي تمديد هذا الحظر، موضحة أن المسؤولية الأولى بشأن ما يحدث في السودان تقع على طرفي النزاع.

وشددت بعثة تقصي الحقائق في السودان، على أن ما يحدث في السودان حرب عالمية تغذيها جهات أجنبية.