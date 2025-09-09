إعلان

الأمم المتحدة: ما يحدث في السودان حرب عالمية تغذيها جهات أجنبية

03:36 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الأمم المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، الثلاثاء، إنها وثقت العديد من الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، مشيرة إلى أن أكثر من 12 مليون شخص تم تهجيرهم قسريا.

وأوضحت البعثة الأممية، أن على طرفي النزاع في السودان التوقف عن استهداف المدنيين، مؤكدة أن على الوسطاء العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في السودان وضمان العدالة.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أن هناك أدلة واضحة على انتهاك حظر تصدير السلاح إلى طرفي النزاع في السودان ويجب على مجلس الأمن الدولي تمديد هذا الحظر، موضحة أن المسؤولية الأولى بشأن ما يحدث في السودان تقع على طرفي النزاع.

وشددت بعثة تقصي الحقائق في السودان، على أن ما يحدث في السودان حرب عالمية تغذيها جهات أجنبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمم المتحدة السودان حرب عالمية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم