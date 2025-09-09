إعلان

هل كان ترامب "مُخبرا" لـFBI في قضية إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي؟

02:00 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

زعم مايك جونسون، العضو البارز في الحزب الجمهوري، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان "مخبرًا" لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بشأن الممول المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال، جيفري إبستين.

وفي مقابلة مع شبكة (سي إن إن)، قال جونسون إن ترامب يرى أن ما ارتكبه إبستين يمثل "شرًا فظيعًا لا يوصف"، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب تم تهميشه خلال الجدل المرتبط بالقضية في ولايته الثانية.

تأتي تصريحات جونسون بعد أشهر من الجدل حول "قائمة العملاء" التي تحدثت عنها المدعية العامة بام بوندي في فبراير الماضي، مؤكدة أن لديها أسماء شخصيات بارزة على صلة بإبستين، من بينها اسم ترامب، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

يذكر أنه قد عُثر على إبستين ميتًا في زنزانته في أغسطس 2019، وذلك أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات في واقعة اعتُبرت انتحارًا، لكنها فجّرت نظريات مؤامرة واسعة.

وكان ترامب قد ظهر إلى جانب إبستين في مناسبات اجتماعية خلال التسعينيات وبداية الألفية، قبل أن يقطع علاقته به إثر خلاف في نادي "مارالاغو" بفلوريدا.

وأكد جونسون أن ترامب لم يتغاضَ عن جرائم إبستين، بل تعاون مع السلطات لكشفها، مضيفًا: "لقد كان مخبرًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي يحاول إزالة هذه المعلومات".

وأثار الجدل الأخير انقسامًا داخل معسكر "ماجا"، حيث دعا حلفاء بارزون لترامب، من بينهم ستيف بانون وتوكر كارلسون، إلى مزيد من الشفافية بشأن القضية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك جونسون الحزب الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب ترامب مخبرا لـ FBI قضية إبستين إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي الاعتداء الجنسي على الأطفال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم