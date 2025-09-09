وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني الأوضاع في غزة وملف طهران النووي

كتبت- أسماء البتاكوشي:

الإيراني عباس عراقجي، في القاهرة اليوم الثلاثاء، التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة.

واستقبل عبد العاطي وزير الخارجية الإيراني اليوم، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن الملف النووي الإيراني والجهود المصرية المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف.

وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الطرفان "التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

كما بحثا ضرورة وقف العدوان الاسرائيلى على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وتناول الوزيران تطورات الملف النووي الإيراني، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية مرضية ومستدامة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.