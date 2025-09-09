إعلان

بسبب فيسبوك.. متظاهرون يشعلون النيران بمنزل رئيس الحكومة في نيبال

01:10 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

متظاهرون يشعلون النيران بمنزل رئيس حكومة نيبال

وكالات

أشعل متظاهرون النار في المنزل الخاص لرئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي، فيما فرّ الأخير من مكان الحادث على متن طائرة هليكوبتر، في تصعيد خطير للاحتجاجات المناهضة للفساد التي تجتاح البلاد.

وصف المنظمون الاحتجاجات في نيبال بأنها "انتفاضة الجيل زد"، في إشارة إلى الإحباط الواسع بين الشباب من فشل الحكومة في مكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية.

وأعلن رئيس الوزراء النيبالي، كيه بي شارما أولي، الثلاثاء، استقالته من منصبه غداة احتجاجات عنيفة على حجب مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة المئات، بعد أن قمعتها الشرطة بالقوة.

وكانت الحكومة النيبالية قد فرضت الأسبوع الماضي، حظرًا على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، بينها "فيسبوك"، بحجة عدم تسجيلها لدى السلطات واستخدامها في التضليل والاحتيال. لكن معارضين اعتبروا القرار محاولة لقمع حرية التعبير.

إشعال النيران بمنزل رئيس حكومة نيبال رئيس حكومة نيبال رئيس الوزراء النيبالي انتفاضة الجيل زد في نيبال استقالة رئيس الوزراء النيبالي حجب وسائل التواصل في نيبال
