بسبب فيسبوك.. متظاهرون يشعلون النيران بمنزل رئيس الحكومة في نيبال

وكالات

أشعل متظاهرون النار في المنزل الخاص لرئيس الوزراء النيبالي كيه بي شارما أولي، فيما فرّ الأخير من مكان الحادث على متن طائرة هليكوبتر، في تصعيد خطير للاحتجاجات المناهضة للفساد التي تجتاح البلاد.

وصف المنظمون الاحتجاجات في نيبال بأنها "انتفاضة الجيل زد"، في إشارة إلى الإحباط الواسع بين الشباب من فشل الحكومة في مكافحة الفساد وتوفير فرص اقتصادية.

وأعلن رئيس الوزراء النيبالي، كيه بي شارما أولي، الثلاثاء، استقالته من منصبه غداة احتجاجات عنيفة على حجب مواقع التواصل الاجتماعي، أسفرت عن مقتل 19 شخصًا وإصابة المئات، بعد أن قمعتها الشرطة بالقوة.

Revolution in Nepal?



Protesters set fire to the residence of Nepal’s Prime Minister, who also co-chairs the ruling Communist Party.



Government officials are being evacuated from Kathmandu’s international airport by military helicopters, India Today reports. https://t.co/NgIt3x3cnK pic.twitter.com/lrqKwDqnwE — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

وكانت الحكومة النيبالية قد فرضت الأسبوع الماضي، حظرًا على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، بينها "فيسبوك"، بحجة عدم تسجيلها لدى السلطات واستخدامها في التضليل والاحتيال. لكن معارضين اعتبروا القرار محاولة لقمع حرية التعبير.