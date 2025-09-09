بعد إنكاره تورطه.. ضربة قوية لترامب تتعلق بفضائح إبستين

وكالات

من بين أكثر المواقف المثيرة للجدل التي صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته في الأسابيع الأخيرة بشأن جيفري إبستين، كان إنكاره اللافت لكتابة رسالة عيد ميلاد ذات طابع جنسي للممول الفاسد قبل نحو عقدين. ورغم العلاقة الوثيقة التي جمعته بإبستين في تلك الفترة، لم يكتف ترامب بنفيه القاطع، بل رفع دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال على خلفية تقريرها الأول حول الرسالة، مدعيًا أن شخصًا آخر قد يكون كتبها ووقّع باسمه.

هذا الإنكار تلقى ضربة قوية يوم الاثنين. إذ حصلت لجنة الرقابة في مجلس النواب على نسخة من "كتاب عيد الميلاد" الذي يحتوي على الرسالة المعنية، وتطابق وصف الصحيفة لها. فهي صفحة واحدة تتضمن صورة ظلية لجسد امرأة مع حوار متخيل بين ترامب وإبستين داخل الرسم. وتحت الرسم خط للتوقيع يظهر فيه اسم ترامب واسم "Donald" مكتوب بخط مائل في منطقة صُممت لتبدو كمنطقة عانة امرأة.

الصورة التي نشرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة تُظهر الملاحظة الموجهة إلى جيفري إبستين والموقعة باسم ترامب، والتي نفى الرئيس مرارًا أن يكون كتبها. لكن العنصر الأساسي هنا أن الرسالة جاءت من ممتلكات إبستين نفسه. بمعنى آخر، حتى تكون الرسالة مزيفة، لكان على شخص ما أن يزرعها ضمن ممتلكاته منذ زمن بعيد بطريقة ما.

ترامب وصف الرسالة بأنها "مزيفة" ونفى بشكل قاطع كتابتها. وقد اصطف العديد من حلفائه خلف هذا الإنكار. فقد وصف نائبه جيه دي فانس تقرير وول ستريت جورنال بأنه "هراء كامل ومطلق". لكن حتى في ذلك الوقت، وُجهت شكوك سريعة إلى إنكارات ترامب.

جزء من إنكاره استند إلى فكرة أنه ليس من طباعه رسم صورة مثل تلك الموجودة في الرسالة. حينها قال ترامب: "لم أرسم صورة في حياتي". وأضاف في مناسبة أخرى: "أنا لا أرسم الصور".

لكن لم يكن من الصعب العثور على رسومات خطها ترامب في الفترة نفسها. في الواقع، كان ترامب يتبرع كل عام برسمة موقعة لجمعية خيرية. كما قال مدير إحدى الجمعيات الخيرية لشبكة سي إن إن الأمريكية، إن ترامب قدّم رسمتين موقعتين في عام 2004، أي بعد عام من رسالة عيد ميلاد 2003. مما زاد من تعقيد إنكارات ترامب الآن التوقيع المرفق بالرسالة.

بعد إتاحتها للعامة يوم الاثنين، سارع البيت الأبيض وحلفاء ترامب البارزون للادعاء بأن التوقيع لا يشبه توقيعه. وقارن بعضهم التوقيع بتوقيعات رسمية أخرى.

قال تايلور بودوفيتش، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، على منصة X: "حان الوقت لشركة نيوز كورب لفتح دفتر الشيكات، فهذا ليس توقيعه. تشهير!"، في إشارة إلى الشركة الأم لصحيفة وول ستريت جورنال.

وأضاف الناشط الموالي لترامب، بيني جونسون لشبكة سي إن إن: "هل هذا أفضل ما استطاعوا فعله؟ لدى ترامب التوقيع الأشهر في العالم". فيما قال الناشط المؤيد لترامب تشارلي كيرك: "هل يبدو التوقيع أدناه من وول ستريت جورنال مشابهًا لهذا التوقيع الفعلي للرئيس؟ لا أعتقد ذلك على الإطلاق. مزيف".

كما ألمحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى الفكرة نفسها، قائلة إن صورة الرسالة تُثبت بطريقة ما خطأ تقرير الصحيفة. وأضافت: "كما قلت دائمًا، من الواضح أن الرئيس ترامب لم يرسم هذه الصورة ولم يوقعها".

لكن رغم أن التوقيع الرسمي لترامب غالبًا ما يبدو أكثر حدة من كلمة "Donald" المنحنية في رسالة إبستين، فإن هناك العديد من الأمثلة التي وقع فيها باسمه بشكل مشابه في تلك الفترة.

فمن بينها رسالة عام 1996 إلى عمدة نيويورك آنذاك رودي جولياني، ورسالة عام 1995 إلى عضو في لجنة محلية في بالم بيتش، ورسالة عام 1999 إلى المذيع السابق في شبكة سي إن إن الأمريكية لاري كينج، ورسالة عام 1984 إلى رئيس تحرير نيويورك تايمز التنفيذي إيه. إم. روزنتال. كما عرض المذيع السابق في MSNBC كيث أولبرمان يوم الاثنين رسالة تلقاها عام 2014. وهناك حتى إهداء في نسخة من كتاب ترامب عام 1997 كان إبستين يملكها.

كلها تحمل ذلك الأسلوب الأكثر انسيابية، مع ذيل طويل يخرج من الحرف الأخير "d" في اسم Donald.

يبدو أن ترامب غالبًا ما كان يوقع باسمه بهذه الطريقة في المواقف الأكثر خصوصية، حيث يكون من المناسب التوقيع بالاسم الأول فقط.

وإذا كان هناك شيء، فإن التوقيع يعزز شرعية الرسالة. لكن حلفاء ترامب ما زالوا متمسكين بالإنكار، حتى بعد أن انهارت ادعاءاتهم بشأن رسومات ترامب.

وفي المجمل، قد لا يبدو مهمًا ما إذا كانت هذه الرسالة قد صدرت بالفعل عن ترامب. فما الذي تضيفه إلى السجل أو تخبرنا به عن علاقته بإبستين؟ لكن، لسبب ما، اختار ترامب خوض هذه المعركة. وقد تكون مجرد عنصر آخر في قائمة طويلة من القرارات السيئة التي اتخذتها إدارته بشأن إبستين وفقا لما نشرته شبكة سي إن إن في تحليل لها.