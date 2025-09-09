لقاء مرتقب مع ترامب.. واشنطن تمنح الشرع تأشيرة لزيارة أراضيها

وكالات

أفادت مصادر دبلوماسية خاصة أن الولايات المتحدة منحت الرئيس السوري أحمد الشرع تأشيرة دخول لزيارة أراضيها خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وأوضحت المصادر لصحيفة "اندبندنت عربية"، أن الشرع سيشارك في أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيلقي خطاباً يوم 24 سبتمبر، على أن يرافقه كل من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمبعوث الجديد لدى الأمم المتحدة إبراهيم العلبي.

وأضافت أن التحضيرات جارية لعقد لقاء بين الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، إضافة إلى زيارة مقر "البيت التركي" في نيويورك برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ووفقاً للمصادر ذاتها، تمثل هذه الزيارة "نقطة تحول تاريخية في العلاقات السورية الأمريكية"، جاءت بدعم من جهود سعودية وتركية مكثفة خلال الأشهر الماضية للضغط على واشنطن وإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية.

وكان الشرع قد التقى ترامب في الرياض في 14 مايو الماضي، برعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث أعلن الرئيس الأمريكي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفاً الشرع بـ"الشاب الوسيم والقوي".

كما كشف الشرع مؤخراً عن وجود محادثات مع إسرائيل للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك المبرم عام 1974، في وقت يقود المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك جهوداً لعقد اتفاق سوري إسرائيلي جديد.