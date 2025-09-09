سفينة حربية ألمانية تشارك في إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر في نيويورك

نيويورك- (د ب أ)

بعد المشاركة في عدة مناورات بالمحيط الأطلسي، وصلت سفينة "برلين" التابعة للقوات البحرية الألمانية إلى ميناء نيويورك للمشاركة هذا الأسبوع في إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

وقال قائد السفينة، كارستن أوفه شلوتر، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في نيويورك إن علم السفينة سيُنكَّس عند مغادرتها الميناء بعد غد الخميس.

وفي يوم 11 سبتمبر2001، قُتل حوالي 3000 شخص في أسوأ هجوم إرهابي شهدته الولايات المتحدة حتى الآن. وصدم إرهابيون إسلاميون ثلاث طائرات ركاب مخطوفة بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاجون قرب واشنطن. وتحطمت طائرة رابعة في ولاية بنسلفانيا.

وانطلقت "برلين" من القاعدة البحرية في مدينة فيلهلمسهافن الألمانية في أغسطس/آب الماضي للمشاركة في عدة مناورات في المحيط الأطلسي، وكانت أيضا أول سفينة حربية ألمانية تزور جرينلاند. وقدمت السفينة - بطاقمها البالغ عدده حوالي 240 فردا - الدعم اللوجستي للسفن الحربية المشاركة في التدريبات. وحملت السفينة، التي يبلغ طولها حوالي 174 مترا، موارد مثل الوقود والمؤن والمواد والذخيرة، بالإضافة إلى مستشفى صغير.

وقال قائد العمليات، سفين بيك إن الوصول إلى ميناء نيويورك والمرور بتمثال الحرية كان "تجربة لا تُصدق" بالنسبة للطاقم، وقالت: "كانت عيونهم متسعة ومتألقة".

وبعد المغادرة، ستشارك سفينة "برلين" في مناورة أخرى متعددة الجنسيات جنوبا قبالة سواحل الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تعود سفينة الإمداد إلى فيلهلمسهافن قبل عيد الميلاد (الكريسماس) بقليل.