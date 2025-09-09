إعلان

الرئيس عباس يشيد بجهود مُخرجتَي فيلمَي "صوت هند رجب" و"فلسطين 36"

11:44 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

رام الله- (د ب أ)

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود مخرجتي فيلمي "صوت هند رجب" التونسية كوثر بن هنية، و"فلسطين 36" الفلسطينية آن ماري جاسر.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الرئيس عباس بمخرجتي الفيلمين، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم الثلاثاء .

وأشاد عباس بدور المخرجة كوثر بن هنية في إيصال صوت الطفلة الفلسطينية "الشهيدة" هند رجب إلى العالم أجمع عبر فيلمها "صوت هند رجب"، الذي حاز جائزة الأسد الفضي في مهرجان البندقية، وحظي بدعم من نجوم سينمائيين عالميين، وسيشارك في العديد من المهرجانات والعروض حول العالم.

كما أشاد الرئيس الفلسطيني بدور المخرجة جاسر في تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال الأفلام التي تخرجها، وآخرها فيلم "فلسطين 36" حول الثورة الفلسطينية إبان الانتداب البريطاني.

وأكد عباس "دور السينما والمسرح والثقافة في الدفاع عن قضايا الشعوب العادلة ونشر السردية الفلسطينية وحشد مزيد من الدعم والمناصرة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالحرية والاستقلال".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيلم صوت هند رجب فيلم فلسطين 36 المخرجة التونسية كوثر بن هنية المخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر الفلسطينية الشهيدة هند رجب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم