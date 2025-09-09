إسرائيل: نريد إنهاء حرب غزة وفق مقترح ترامب

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إن تل أبيب تريد إنهاء حرب غزة وفق اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبادئ المجلس الأمني.

وقال موقع أكسيوس الإخباري إن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أرسل الأسبوع الماضي مقترحا جديدا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو فيما يبدو الطرح الجديد الذي كشف عنه ترامب اليوم.

ونقل الموقع الأمريكي عن مصدرين أن المقترح الجديد يتضمن حلا شاملا لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب في غزةK مشيرين إلى أن المقترح الجديد يهدف لإيجاد حل دبلوماسي قبل العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة.

تضمن الاقتراح الجديد إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الـ48 المتبقين (20 منهم أحياء) في اليوم الأول من تنفيذ الصفقة، مقابل وقف إطلاق النار ونهاية العملية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وفقًا لمسؤول إسرائيلي كبير مطلع على التفاصيل.

وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 2500 إلى 3000 أسير ومعتقل فلسطيني محتجزين في سجونها، بما في ذلك المئات الذين يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، وفقًا لموقع "أكسيوس".

ووفقًا للاقتراح، فإنه بمجرد إعلان وقف إطلاق النار، ستبدأ المفاوضات على الفور بشأن شروط إنهاء الحرب بما في ذلك مطالب إسرائيل بنزع سلاح حماس ومطالب حماس بالانسحاب النهائي والكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بحسب المسؤول الإسرائيلي، وإذا استجابت حماس للمبادرة بشكل إيجابي، فإن ترامب سيعمل بشكل نشط لإنهاء الحرب.