سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.80 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و 12.87 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك مصر: 12.80 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و 12.87 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.

بنك القاهرة: 12.80 جنيه للشراء، ، و 12.87 جنيه للبيع. بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.84 جنيه للشراء، ، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.82 جنيه للشراء ، و 12.87 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.