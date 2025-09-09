سعر الريال السعودي يتراجع مقابل الجنيه في 5 بنوك اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 9-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.80 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و 12.87 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك مصر: 12.80 جنيه للشراء، بتراجع 7 قروش، و 12.87 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش.
بنك القاهرة: 12.80 جنيه للشراء، ، و 12.87 جنيه للبيع. بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 12.84 جنيه للشراء، ، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.82 جنيه للشراء ، و 12.87 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
